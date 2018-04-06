Соответствующий приказ в пятницу, 6 апреля, появился на портале правовой информации.

Стоит отметить, что в документе также содержатся новые назначения. О причинах кадровых изменений не сообщается.

В числе тех, кто был снят с должности, оказались замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Павел Бугаев и руководитель Научно-исследовательского института (НИИ) ФСИН Андрей Быков. Кроме того, Путин уволил главу Уральского юридического института Министерства внутренних дел Александра Гука и ряд руководителей региональных управлений СК.

В отставку отправили и генерал-полковника внутренней службы Шамсутдина Тагирова, также генерал-лейтенанта юстиции Валерия Задорина и генерал-лейтенанта полиции Игоря Напалмова.

Уточняется, что новые должности получили 15 человек. Например, Иван Балашов возглавил Управление оперативно-розыскной информации, а Игорь Бутранов стал заместителем начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков.

По новому указу, во главе Калужского главка МВД встал Александр Дедов, а начальником управления МВД по центральному округу столицы назначен Игорь Зиновьев. Кроме того, глава РФ присвоил генерал-майору полиции Игорю Ковалеву специальное звание генерал-майора внутренней службы.

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