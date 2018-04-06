Россия воспроизводит в общественных отношениях структуру Золотой Орды с феодальными княжествами, считает политический обозреватель Виталий Портников. Портников: Никого не пороли на площадях. Просто все зависимы от криминального клана, который платит налог в Москву Фото: Mariana Gorobets / Facebook Журналист отметил, что в РФ уже привыкли к своеобразному стилю управления Чечней, руководство которой позволяет себе то, чего не могут позволить себе другие субъекты России. Однако пожар в торговом центре "Зимняя вишня" показал, что в русском Кузбассе, где не было войны и нет сепаратистских тенденций, ситуация не сильно отличается.Портников напомнил, что прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на последних выборах получил 96% голосов избирателей и всегда пользовался на Кузбассе большой популярностью."Поведение Тулеева в дни трагедии изумило даже тех, кто в привычной ситуации привык оправдывать власть во всем. И в результате Владимир Путин сместил кемеровского барона с должности. Но тут же стали выясняться удивительные подробности. Путинский представитель в регионе Сергей Меняйло... заявил, что продолжает действовать кемеровский закон о «народном губернаторе». Тулеев присвоил самому себе это звание с помощью послушного местного парламента. Но это не просто звание – это пожизненное обеспечение после отставки и сохранение за «народным губернатором» его собственной загородной резиденции, кабинета и штата в областной администрации", – подчеркнул он.Политический обозреватель добавил, что на следующий день после отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета и уже на ближайшей сессии может возглавить облсовет."А теперь вопрос: кто на самом деле будет руководить областью – «народный губернатор» и председатель областного совета Тулеев или назначенный Путиным исполнять обязанности губернатора Сергей Цивилев, приехавший на Кузбасс только месяц назад? Кемеровская область – обычное феодальное княжество, жители которого так запуганы своим хозяином, что уже на следующий день после пожара начинают уверять, что «Аман Гумирович ни при чем». Да, не было никакой войны. И никого не пороли на площадях. Просто все зависимы от одного криминального клана, который платит налог в Москву", – считает Портников.Журналист добавил, что новый исполняющий обязанности губернатора – бизнес-партнер друзей президента РФ Владимира Путина Геннадия Тимченко и Виктора Хмарина."В старину это называлось баскак – сборщик этой самой дани. Похоже, это и есть та Россия, в которую «вернулся» Крым. Не Россия Большого театра и Эрмитажа. И даже не Россия Путина, а, как выглядит, страна раннего Средневековья, воспроизведшая в общественных отношениях структуру Золотой Орды. И пусть эта структура становится выпуклой только в пламени страшного пожара – но ведь и когда огонь стихает, она тоже никуда не девается", – подытожил он.25 марта 2018 года в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64 человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997 года, получил мандат совета народных депутатов региона. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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