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Портников: Крым "вернулся" не в Россию Большого театра и Эрмитажа, а в страну раннего Средневековья
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06.04.2018 16:39
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Россия воспроизводит в общественных отношениях структуру Золотой
Орды с феодальными княжествами, считает политический обозреватель
Виталий Портников. Портников: Никого не пороли на площадях.
Просто все зависимы от криминального клана, который платит налог в
Москву Фото: Mariana Gorobets / Facebook Журналист отметил, что в
РФ уже привыкли к своеобразному стилю управления Чечней,
руководство которой позволяет себе то, чего не могут позволить себе
другие субъекты России. Однако пожар в торговом центре "Зимняя
вишня" показал, что в русском Кузбассе, где не было войны и нет
сепаратистских тенденций, ситуация не сильно отличается.Портников
напомнил, что прежний губернатор Кемеровской области Аман Тулеев на
последних выборах получил 96% голосов избирателей и всегда
пользовался на Кузбассе большой популярностью."Поведение Тулеева в
дни трагедии изумило даже тех, кто в привычной ситуации привык
оправдывать власть во всем. И в результате Владимир Путин сместил
кемеровского барона с должности. Но тут же стали выясняться
удивительные подробности. Путинский представитель в регионе Сергей
Меняйло... заявил, что продолжает действовать кемеровский закон о
«народном губернаторе». Тулеев присвоил самому себе это звание с
помощью послушного местного парламента. Но это не просто звание –
это пожизненное обеспечение после отставки и сохранение за
«народным губернатором» его собственной загородной резиденции,
кабинета и штата в областной администрации", – подчеркнул
он.Политический обозреватель добавил, что на следующий день после
отставки Тулеев получил мандат депутата областного совета и уже на
ближайшей сессии может возглавить облсовет."А теперь вопрос: кто на
самом деле будет руководить областью – «народный губернатор» и
председатель областного совета Тулеев или назначенный Путиным
исполнять обязанности губернатора Сергей Цивилев, приехавший на
Кузбасс только месяц назад? Кемеровская область – обычное
феодальное княжество, жители которого так запуганы своим хозяином,
что уже на следующий день после пожара начинают уверять, что «Аман
Гумирович ни при чем». Да, не было никакой войны. И никого не
пороли на площадях. Просто все зависимы от одного криминального
клана, который платит налог в Москву", – считает
Портников.Журналист добавил, что новый исполняющий обязанности
губернатора – бизнес-партнер друзей президента РФ Владимира Путина
Геннадия Тимченко и Виктора Хмарина."В старину это называлось
баскак – сборщик этой самой дани. Похоже, это и есть та Россия, в
которую «вернулся» Крым. Не Россия Большого театра и Эрмитажа. И
даже не Россия Путина, а, как выглядит, страна раннего
Средневековья, воспроизведшая в общественных отношениях структуру
Золотой Орды. И пусть эта структура становится выпуклой только в
пламени страшного пожара – но ведь и когда огонь стихает, она тоже
никуда не девается", – подытожил он.25 марта 2018 года в результате
пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово погибло 64
человека, в том числе 41 ребенок.27 марта в Кемерово побывал
президент России Владимир Путин. На совещании тогдашний губернатор
области Тулеев извинился перед президентом за пожар.1 апреля
он подал в отставку. Он назвал это "единственно верным
решением, потому что с таким тяжелейшим грузом работать на посту
губернатора ну нельзя, морально нельзя". Временно исполняющим
обязанности губернатора Кемеровской
области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев.3 апреля
Тулеев, который руководил Кемеровской областью с 1997
года, получил мандат совета народных депутатов региона.
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