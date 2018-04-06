|Без туалетов, но со "скрепами": появилось показательное фото оккупированного Донбасса
|06.04.2018 16:42
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В Интернете появилось абсурдное фото отремонтированной остановки в Первозвановке (временно оккупированный боевиками Лутугинский район Луганской области) и это на фоне отсутствия водоснабжения в местной школе.
Соответствующий снимок опубликован на странице hochu_domoy в .
"В Первозвановской школе санстанция школу закрыла, закрыли из-за того, что досточек для нарезки нет, воды тоже нет и денег нет сделать воду. Воды нет, туалеты закрыты, столовая не работает", - говорится в подписи к фото.
Пользователи тут же стали комментировать увиденное.
"Так логично же, в тепле *опа расслабляется, а в холоде – наоборот", - комментируют они.
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