Возникла такая очень неприятная для российских спецслужб ситуация, когда агенты сдают свои сети. Есть много примеров.

Например, Григорий Родченков (бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории рассказал, что все российский атлеты, принимавшие участие в Олимпиаде 2008 года в Пекине, употребляли допинг. Сейчас Родченков живет в США, где находится под программой защиты свидетелей. – ред), сотрудник ФСБ, который сдал всю эту схему после того, как понял, что иначе его просто убьют. Как это сделали с одним из участников этого процесса, сотрудником лаборатории, который слишком много знал. Человека просто убрали.

Родченков предполагал, что с ним поступят также, следовательно просто убежал с России.

Похожий случай произошел с группой Анны Чапман, где один из разведчиков сдал агентурную сеть. Его тоже настигли где-то в Швейцарии или на Кипре – и тоже убили.

Вот так понемногу разваливается система агентурных сетей – ФСБ, разведка, ГРУ. У них нет каких-то идеологических оснований поддерживать этот режим, рисковать ради него и умирать. Кроме того они же видят, какие у них задания. Группа Анны Чапман занималась отмывкой денег. И это приняло системный характер.

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Такая тенденция очень волнует Кремль, Путина и службы безопасности. Им нужны показательные случаи и показательные убийства, чем они и занимаются. Таких случаев значительно больше, чем то, что становится известным.

Российские спецслужбы функционируют теперь именно так. Пока есть деньги и пока есть на чем зарабатывать, они функционируют. А потом, когда они теряют смысл своей работы и смысл существования, этих сотрудников могут убивать.

Сергей Скрипаль – это такой пример, когда после помилования человека его пытаются показательно убить. Мотив — показать остальным, что ничто не остается без наказания. Скрипаль был легким случаем, он не скрывался после помилования, открыто жил в Лондоне. Его устранение было легко решаемой задачей. Поэтому такую попытку российские спецслужбы и предприняли.

А то, что они используют синтезированные российскими же спецслужбами яды – это их обычная тактика и практика. Еще в 90-х было несколько подобных случаев. Например, российский банкир Иван Кивелиди, у которого были большие шансы войти в тогдашнее правительство. Из-за этого он стал поперек дороги каким-то сотрудникам спецслужб, которые продвигали своего человека в правительство. Кивелиди устранили тем же ядом «Новичок».

Почему яд? Его использование потом трудно доказать. Выстрелы или самоубийство – они слишком подозрительны на предмет анализа ситуации. Поэтому предпочтение отдается яду.

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