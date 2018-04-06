Самыми популярными праздниками украинцев оказались Пасха, Рождество и Новый год.

Об этом свидетельствуют данные Киевского международного института социологии.

В рейтинге популярности Пасха (82% опрошенных) опередила Рождество (81%). Новый год считают важным праздником 79% респондентов.

Популярными официальными праздниками украинцев также являются: Международный женский день – 45%, Троица – 35%. День Победы – 31%, а также День Независимости Украины – 16% опрошенных.

Наименее популярные официальные праздники украинцев – День защитника Украины (11%), День международной солидарности трудящихся (9%) и День Конституции (5%).

Также опрос показал, что женщины больше, чем мужчины, уважают религиозные праздники. Важным для себя праздником Пасху назвали 85% женщин и 79% мужчин.

Наибольшая доля тех, кто считает Пасху праздником, сконцентрирована в Западном регионе. Здесь Воскресение Христово празднуют 92% опрошенных. Для сравнения, в Центральном регионе Пасха является праздником лишь для 76% респондентов.

По сравнению с 2017 годом уменьшилось количество тех, кто считает любимым праздником Международный женский день (с 49% до 45%) и День Победы (с 37% до 31%). Однако увеличилось количество тех, кто считает любимым Новый год (с 76% до 79%) и Троицу (с 29% до 35%).

Опрос проводился в феврале в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме Крыма. Методом интервью опрошено 2043 респондентов. Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0.95 и при дизайн-эффекте 1.5) не превышает 3.3%.

Почему православные и католики празднуют Пасху не в один день?

Отвечает протоиерей Тарасий Забудько:

Пасха впервые была отпразднована в тот день, когда израильский народ был освобожден Богом от рабства египетскому фараону. События, которые были связаны с этим избавлением, а также порядок празднования Пасхи в Ветхом Завете, то есть до Воскресения Христа, описаны в библейской книге Исход.

Само слово "Пасха", по-еврейски "песах", означает "переход". И в духовном смысле оно означает не столько свободу от рабства фараону, сколько свободу от рабства греху.

Евреи празднуют Пасху всегда в четко установленную дату, а именно 14 ниссана, независимо от того, в какой день недели это случится. До сих пор в богослужебных целях иудеи используют так называемый «лунный календарь». Поэтому Пасха хотя и празднуется определенного числа, все равно постоянно передвигается.

Господь Иисус Христос умер на Кресте в пятницу, 13 ниссана, то есть накануне иудейской Пасхи. В Евангелии мы читаем, что иудеи хотели снять тела распятых в пятницу после обеда, когда, собственно, и начиналось празднование Пасхи. Из этого следует, что Христос Воскрес на следующий день после еврейского праздника Пасхи, а именно, в первый день недели, который сегодня у православных называется воскресением. Итак, запомним этот важный момент – Христос воскрес после еврейской Пасхи и в первый день недели (на чем делают выговор почти все евангелисты).

Однако, несмотря на это, почти до третьего столетия некоторые церкви Малой Азии праздновали Пасху Христову вместе с иудеями, то есть 14 ниссана. Такое отношение к празднику не соответствовало евангельским указаниям, и следовательно неудивительно, что в конце второго века папа римский Виктор обратился к малоазиатским епископам с угрозой отлучения их от Церкви за такой подход к празднованию Воскресения Христова. В конечном итоге, отлучение не состоялось, потому что папу убедили в том, что вопрос этот не вероучительный, а скорее дисциплинарный.

Но на этом споры не утихли и Церковь продолжала тревожиться по данному вопросу вплоть до Первого Вселенского Собора (325 года). На этом Соборе было принято окончательное и обязательное для всех решение о том, что Пасха празднуется всегда в воскресный день, и всегда после еврейской Пасхи, а христианская Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полнолуния после весеннего равноденствия. В связи с несоразмерностью солнечного и лунного циклов, которым она сопоставляется, дата праздника с годами смещается по временной шкале в пределах с 22 марта по 25 апреля по юлианскому календарю. Практически на каждый год она определяется расчетным путем.

Юлианский календарь, которым пользуется Православная Церковь, основан на солнечно-лунной системе расчета. В результате чего год получается длиннее на 11 минут 14 секунд года астрономического. Из-за этого день солнечного равноденствия, который в 325 году был 21 марта, к концу шестнадцатого века сместился на десять дней назад, то есть на одиннадцатое марта.

Кроме того, на одном из Поместных Соборов четвертого века было принято правило, согласно которому Воскресение Христово не могло праздноваться вместе с иудейской Пасхой, потому что это бы противоречило Священному Писанию. И вот именно это второе правило католики не соблюдают. Поэтому у них Воскресение Христово может совпасть с иудейской Пасхой, как это было в 2013 году, а с 1851 по 1951 года таких совпадений было целых 10.

Отдельно надо сказать и о разных календарях Православной Церкви и Католической. В 1582 году папа римский Григорий создал комиссию, которая занялась реформой календаря. До этого Церковь пользовалась (и пользуется до сих пор) Юлианским календарем, который учитывает фазы не только солнца, но и луны, а также некоторые другие параметры. Таким образом дата полнолуния, высчитанная по Григорианскому календарю, отличается от древнего календаря Церкви приблизительно на 3-4 дня.

Итак, есть как минимум три отличия празднования Пасхи у православных и католиков: 1) православные пользуются Юлианским календарем, а католики – Григорианским; 2) дата полнолуния у православных отличается от той, что у католиков на 3-4 дня; 3) православные никогда не празднуют Воскресение Христово вместе с иудейской Пасхой.

Древняя традиция празднования Пасхи, к сожалению, нередко подвергается остракизму со стороны тех, кто отмечает этот праздник в другой день или не отмечает вовсе. Так, несколько дней назад, известный во Львове телеведущий Остап Дроздов раскритиковал практику Церкви, которая придерживается Юлианского календаря в исчислении даты празднования Пасхи. В частности, он назвал древнюю традицию отмечать Воскресение так, как его отмечает наша Церковь, "русмирской" и "дикой", а традицию, которой следует Католическая Церковь, он считает "цивилизованной".

Скорее только, Остап не знает, что сегодня Православную Пасху в соответствии с Евангелием, древним календарем и канонами Церкви отмечают не только в Украине и России, но и во многих странах Европы и мира. Например, на государственном уровне, с официальным выходным празднуют Пасху в таких странах, как Болгария, Греция, Кипр, Румыния, Сербия, Черногория, Босния-Герцеговина, Молдавия, Македония, Албания, Беларусь, Грузия, Сирия, Эфиопия, Египет. Также вместе с этими странами Пасху празднуют Иерусалимская Православная Церковь и Святая Гора Афон. Поэтому слова Дроздова не только свидетельствуют об отсутствии элементарного образования и такта, но и могут трактоваться как оскорбление для православных верующих как Украины, так и многих других стран мира.

Как бы там ни было, а Воскресение Христа – это действительно эпохальное событие, которое в корне поменяло ход людской истории.

Но, самое главное, оно продолжает менять человеческие души, ведь если Христос не воскрес, то, как сказал апостол Павел, "тщетна проповедь наша, тщетна и вера ваша".

Можно ли печь паски в субботу на Благовещение?

Отвечает иерей Евгений Срибный:

Это действительно бывает очень редко, когда Благовещение Пресвятой Богородицы приходится на Страстную Субботу. Ведь в основном люди стараются перенести домашние дела именно на субботу, особенно, когда это касается приготовления скоромной пищи и выпекания пасок.

Как же нам поступить, выпекать или не выпекать... Есть несколько позиций по этому вопросу. С одной стороны, мы всегда помним, что в праздники желательно не работать, почему это так важно. Важность заключается в том, чтобы человек, отбросив все свои будничные дела, достойно осмыслил содержание и сущность праздника, отдал должное молитве, прославлению события, которое сыграло большую роль в деле нашего спасения...

Ночто нам мешает прийти утром на богослужение, выполнить самую большую молитвенную благодарность в деле нашего спасения, принять участие в евхаристии и еще раз поблагодарить Бога за все, а потом с чистым сердцем и спокойной душой идти и готовиться к празднику. Кроме того, мы же не идем на греховное дело – выпекание куличей, то есть хлебных изделий, всегда считалось богоугодным делом.

Не зря же Господь сказал: "Суббота для человека, а не человек для субботы".

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