Мужчина, который ушел с работы в Турине в 2017 году, говорит, что он не доставлял почту в течение трех лет, потому что его зарплата была слишком низкой, передает со ссылкой The Guardian.

Бывший итальянский почтальон столкнулся с обвинениями после того, как полиция обнаружила, что в его доме в северном городе Турин было заложено 400 кг недоставленой почты.

Так, 33-летний мужчина сказал офицерам, что он не доставлял почту в течение трех лет, потому что его зарплата была слишком низкой. Он уволился с работы в 2017 году.

Этот секрет был обнаружен после того, как мужчина был остановлен во время обычной дорожной проверки, у него нашли складной нож длиной 20 см, и на заднем сиденье его машины было найдено 70 писем.

Чувствуя, что что-то неладно, полиция отправилась в его дом, где обнаружила еще 40 ящиков непоставленной почты, которые включали банковские выписки, счета и другую частную корреспонденцию.

“Мне не заплатили довольно, и поэтому я ушел”, — сказал мужчина.

Такое преступление в Италии предусматривает тюремное заключение сроком до одного года.

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