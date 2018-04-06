|Мария Захарова назвала животных Скрипаля "важными свидетелями"
|06.04.2018 16:47
|
Как утверждает представитель российского МИД, телекомпания BBC знала о животных в доме Скрипаля, но скрыла эту информацию.
Уничтожение двух морских свинок и кота бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, о котором сообщила британская пресса, может свидетельствовать о попытке британских властей скрыть улики. Такое мнение высказала в Facebook спикер министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.
«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей». А на самом деле это действительно важные свидетели, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», – заявила она, информирует svodka.net.
Спикер МИД отметила, что животных не могли не заметить во время обыска.
«Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», – рассказала Захарова.
Читайте: "Чудовище из морских глубин": Как Захарова опозорилась на РосТВ (ВИДЕО)
Как утверждает представитель российского МИД, телекомпания BBC знала о животных в доме Скрипаля, но скрыла эту информацию.
«Я не делаю никаких выводов. И, вероятно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных)», – подытожила она.
Выяснить состояние двух котов и двух морских свинок Скрипаля у МИД Великобритании требовало посольство РФ в Лондоне. 5 апреля газета The Mirror сообщила со ссылкой на источники, что две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания, а его черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили.
Читайте: Что произошло с домашними животными отравленного экс-шпиона Скрипаля
4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».
22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.
После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.
Захарова заявляла, что «Новичок» никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.
3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.