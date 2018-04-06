Как утверждает представитель российского МИД, телекомпания BBC знала о животных в доме Скрипаля, но скрыла эту информацию.

Уничтожение двух морских свинок и кота бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, о котором сообщила британская пресса, может свидетельствовать о попытке британских властей скрыть улики. Такое мнение высказала в Facebook спикер министерства иностранных дел (МИД) РФ Мария Захарова.

«Это только на первый взгляд повод для очередной порции шуток – «убрали важных свидетелей». А на самом деле это действительно важные свидетели, раз речь идет о химическом отравляющем веществе, которое, по целому ряду версий, могло быть применено в доме Скрипаля», – заявила она, информирует svodka.net.

Спикер МИД отметила, что животных не могли не заметить во время обыска.

«Но и это еще не все. По данным издания, и морских свинок, и кота кремировали. Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении химвеществом», – рассказала Захарова.

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Как утверждает представитель российского МИД, телекомпания BBC знала о животных в доме Скрипаля, но скрыла эту информацию.

«Я не делаю никаких выводов. И, вероятно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках (за 40 лет в лаборатории данные исследования проводились на 3400 этих животных)», – подытожила она.

Выяснить состояние двух котов и двух морских свинок Скрипаля у МИД Великобритании требовало посольство РФ в Лондоне. 5 апреля газета The Mirror сообщила со ссылкой на источники, что две морские свинки Скрипаля погибли от обезвоживания, а его черного персидского кота по кличке Нэш ван Дрейк усыпили.

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4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент «Новичок».

22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.

После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.

Захарова заявляла, что «Новичок» никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что подобные вещества способны производить около 20 стран мира.

3 апреля директор лаборатории оборонной науки и техники в Портон-Даун Гэри Эйткенхед признал, что эксперты не смогли определить, где был создан яд, которым отравили Скрипаля. Он отметил, что для установления происхождения вещества необходимы материалы, в том числе данные разведки, к которым доступ есть только у правительства.

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