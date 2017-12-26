Неизвестные обрисовали антисемитскими надписями ряд зданий в центре Одессы, передает корреспондент .

Неизвестные злоумышленники исписали антисемитскими лозунгами Бродскую синагогу на Жуковского, Музей Холокоста памяти жертв фашизма на Малой Арнаутской и Еврейский культурный центр “Бейт Гранд” на Тираспольской.

На зданий, в частности, появились такие надписи, как "Геть жидів, Україна для українців", "Тьотя Соня не спасе тут господар українець", "Перший тост за холокост".

Как сообщал , в середине декабря вандалы нарисовали свастику на ханукальном светильнике, который к празднику Ханука был установлен на Подоле в Киеве.

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