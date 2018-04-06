"Истинной целью" новых санкций США, которые были введены 6 апреля в отношении российских граждан и компаний, является российская компания "Рособоронэкспорт", считают в госкорпорации "Ростех". Санкции против "Рособоронэкспорта" в РФ назвали "грубыми" Фото: Ростех / Facebook "Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт", подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и обвинения – только лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с мирового рынка вооружений", – утверждают в "Ростехе".Действия США в корпорации назвали "в чистом виде недобросовестной конкуренцией", а санкции – "грубыми и прагматичными".Санкции США ввели против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний, "принадлежащих российским олигархам".Согласно закону CAASTSA, министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России, подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части доклада говорится о возможном введении новых санкций против РФ.Путин заявлял, что Россия не будет отвечать на подготовленные инициативы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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