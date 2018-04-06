|
В РФ заявили, что США хотят санкциями вытеснить Россию с мирового рынка вооружений
|
06.04.2018 16:47
|
"Истинной целью" новых санкций США, которые были введены 6 апреля в
отношении российских граждан и компаний, является российская
компания "Рособоронэкспорт", считают в госкорпорации "Ростех".
Санкции против "Рособоронэкспорта" в РФ назвали "грубыми" Фото:
Ростех / Facebook "Мы изучаем документ, окончательные выводы еще не
сделаны. Однако то, что целью стал именно "Рособоронэкспорт",
подтверждает истинную цель санкций. Все эти громкие слова и
обвинения – только лишь предлог, чтобы вытеснить Россию с
мирового рынка вооружений", – утверждают в "Ростехе".Действия
США в корпорации назвали "в чистом виде недобросовестной
конкуренцией", а санкции – "грубыми и прагматичными".Санкции
США ввели против 24 российских бизнесменов и
высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний,
"принадлежащих российским олигархам".Согласно закону CAASTSA,
министерство финансов США в сотрудничестве с Государственным
департаментом 29 января 2018 года предоставило Конгрессу
"кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных
чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В
нем упомянуты помощники и советники Путина, все члены
правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и
Санкт-Петербурга.В список также попали бизнесмены с состоянием
более $1 млрд. Они занимают первые 96 мест в
прошлогоднем рейтинге 200 богатейших бизнесменов России,
подготовленном российской версией издания Forbes.Министр финансов
США Стивен Мнучин сообщал, что во второй, засекреченной, части
доклада говорится о возможном введении новых санкций против
РФ.Путин заявлял, что Россия не будет отвечать на
подготовленные инициативы.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира