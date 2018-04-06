Американская актриса и певица Энн Хэтэуэй ради главной роли в новом фильме активно набирает вес. Об этом сообщила сама девушка, написав пост на странице в социальной сети Instagram.

Объяснительный текст Хэтэуэй дополнила роликом, снятом в спортзале, на котором можно рассмотреть ее располневшую фигуру.

По словам звезды, которой не так давно исполнилось 35 лет, вес необходим ей только для съемок. И чтобы обеспечить себя отсутствием критических комментариев в адрес внешнего вида, она подписала видео соответствующим текстом.

"Я успешно набираю вес для новой кинороли. Для всех, кто собирается пристыдить меня в ближайшие месяцы - это ваши проблемы, а не мои. Всем мир!", - говорится в записи девушки.

Как сообщал svodka.net, в сети были опубликованы фотографии обнаженной американской актрисы и продюсера Риз Уизерспун. Такие снимки звезды фильма "Блондинка в законе" обнародовали хакеры, которые взломали ее личный архив. По словам журналистов, однажды, проснувшись, артистка сделала снимок оголенной груди.

Публикация от Anne Hathaway (@annehathaway) 5 Апр 2018 в 8:56 PDT

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