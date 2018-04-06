Министр энергетики РФ Александр Новак пока не планирует встречу с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем для обсуждения разногласий между "Газпромом" и "Нафтогазом". По его словам, согласие этого спора находится в компетенции компаний. Об этом сообщает со ссылкой на "РИА Новости".

"С Шефчовичем мы часто встречаемся, в контакте находимся. В данный момент у нас пока нет никаких договоренностей, что нам нужно встретиться. Мы считаем, что в данный момент коммерческие структуры должны проводить между собой консультации", - заявил Новак.

По его словам, если такая встреча понадобится, она может быть организована довольно быстро.

"Но в настоящий момент пока нет в этом необходимости, на мой взгляд", — заключил он.

Напомним, в Еврокомиссии надеются помочь Украине для выполнения "Газпромом" решений Стокгольмского арбитража, а также оказать поддержку в переговорах по транзиту после окончания действия текущего контракта.

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