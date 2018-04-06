Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает, что отравление российского разведчика Сергея Скрипаля – это "скоординированная, хорошо подготовленная кампания Британии с целью дискредитации РФ". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Нибензя: Британские политики с жаром запустили удобную для них жареную российскую утку Фото: russiaun.ru "Мы уже говорили нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому что одно дело выдвигать ничем не подкрепленные доказательства и обвинения, а совсем другое – переходить на разговор на профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную дипломатию, а ясные ответы на обоснованные ответы", – сказал он. Небензя заявил, что "сенсационные заявления британских политиков могут бумерангом прилететь к ним самим"."Они с жаром запустили удобную для них жареную российскую утку, тему химической атаки, не осознавая, что, когда пыль осядет, придется отвечать за свои слова. А между тем Лондон решил отравлять наши отношения с западными странами", – сказал представитель РФ. По его мнению, отравление Скрипаля – "это скоординированная, хорошо подготовленная кампания, чтобы дискредитировать Россию и обвинить ее в применении страшного оружия".Небензя потребовал, чтобы Британия согласилась допустить Россию к расследованию отравления Скрипалей."Если вы откажетесь, мы расценим это как попытку сокрытия истины", – подчеркнул он.В свою очередь, постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что Великобритания готова к проверкам достоверности их расследования, но Россию к процессу они допускать не будут."Нам нечего скрывать, но я подозреваю, что у России есть то, чего она могла бы бояться", – сказала она. 4 марта 66-летнего Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы, сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что агент производился в России.После этого около 30 стран мира решили депортировать российских дипломатов. Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией специальная сессия Организации по запрещению химического оружия, посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского правительства.В делегации Великобритании при Организации по запрещению химического оружия назвали "извращением" предложение РФ участвовать в расследовании нападения на Скрипаля.Сегодня врачи заявили, что Скрипаль больше не находится в критическом состоянии. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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