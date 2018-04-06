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Постпред РФ в Совбезе ООН - британским политикам: Вы заигрались и доиграетесь
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06.04.2018 16:55
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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя считает,
что отравление российского разведчика Сергея Скрипаля – это
"скоординированная, хорошо подготовленная кампания Британии с целью
дискредитации РФ". Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Нибензя: Британские политики с жаром запустили удобную
для них жареную российскую утку Фото: russiaun.ru "Мы уже говорили
нашим британским коллегам, что вы заигрались и доиграетесь. Потому
что одно дело выдвигать ничем не подкрепленные доказательства и
обвинения, а совсем другое – переходить на разговор на
профессиональном языке, который подразумевает не мегафонную
дипломатию, а ясные ответы на обоснованные ответы", – сказал
он. Небензя заявил, что "сенсационные заявления британских
политиков могут бумерангом прилететь к ним самим"."Они с жаром
запустили удобную для них жареную российскую утку, тему химической
атаки, не осознавая, что, когда пыль осядет, придется отвечать за
свои слова. А между тем Лондон решил отравлять наши отношения с
западными странами", – сказал представитель РФ. По
его мнению, отравление Скрипаля – "это скоординированная,
хорошо подготовленная кампания, чтобы дискредитировать Россию и
обвинить ее в применении страшного оружия".Небензя потребовал,
чтобы Британия согласилась допустить Россию к расследованию
отравления Скрипалей."Если вы откажетесь, мы расценим это как
попытку сокрытия истины", – подчеркнул он.В свою очередь,
постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила,
что Великобритания готова к проверкам достоверности их
расследования, но Россию к процессу они допускать не будут."Нам
нечего скрывать, но я подозреваю, что у России есть то, чего она
могла бы бояться", – сказала она. 4 марта 66-летнего
Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию госпитализировали в
британском Солсбери. Следствие выяснило, что во время
покушения использовался разработанный в России
нервно-паралитический агент "Новичок". 22 марта премьер
Великобритании Тереза Мэй, сославшись на результаты экспертизы,
сообщила канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эммануэлю
Макрону, что агент производился в России.После этого около 30
стран мира решили депортировать российских дипломатов.
Кремль принял симметричные меры.Спикер МИД РФ Мария Захарова
заявляла, что "Новичок" никогда не разрабатывали в РФ. По ее
словам, он мог быть создан в странах Запада бывшими советскими
учеными.4 апреля в Гааге состоялась инициированная Россией
специальная сессия Организации по запрещению химического оружия,
посвященная делу Скрипаля. По ее итогам ЕС призвал Россию
сотрудничать с ОЗХО и ответить на вопросы британского
правительства.В делегации Великобритании при Организации по
запрещению химического оружия назвали
"извращением" предложение РФ участвовать в расследовании
нападения на Скрипаля.Сегодня врачи заявили, что Скрипаль больше не
находится в критическом состоянии.
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