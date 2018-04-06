В Европе иногда откровенно удивляются некоторым событиям в Украине, и считают важным не только указывать на позитивные изменения в развитии страны, но и на проблемы.

Об этом рассказал в интервью "" прежний депутат Европарламента Ганс , передает

По его словам, нельзя отрицать некоторые успехи Украины с 2014 года, в частности, в сферах свободы слова, судебной системы и других. Однако этого недостаточно.

"Сначала мы видим изменения к лучшему в одних сферах, а затем наблюдаем за вмешательством в работу медиа. Или как может быть [Михеил] Саакашвили, с одной стороны, приглашенным в страну героем, а потом превратиться в предателя, потому что "работает на Россию и Путина", при том, что он является его врагом? Или же пример госпожи [Надежды] Савченко, которая сначала была героиней, а теперь ее обвиняют в попытке взорвать парламент! Глядя на это со стороны, хочется спросить: что здесь творится?" – удивляется прежний евродепутат.

Также, по его мнению, несмотря на важность подчеркивания успехов страны, нельзя создавать ложного впечатления, заявляя что все в порядке.

"В Украине на самом деле вы имеете как наполовину пустой стакан, так и наполовину полный. Было бы ошибкой подчеркивать, что он наполовину пуст, но неправильно было бы и настаивать, что он наполовину полон. […] Не думаю, что разумно заниматься пропагандой, это мы можем оставить России, нам же нужны факты – положительные факты об изменениях к лучшему, несмотря на то, что мы остаемся критически настроенными. И если угрожает прекратить сотрудничество с Украиной, а потом вы рассказываете, что все прекрасно, то что себе думают граждане обо всем этом?" – говорит политик.















Сводка.нет - Новости Украины и Мира