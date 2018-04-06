«Атласджет» прекращает (или, по их словам, приостанавливает) выполнение регулярных полетов из Украины, и будет работать на рынке чартеров.

Не знаю, как у вас, а у меня эта турецкая авиакомпания ассоциируется с Саакашвили. Он ее в свое время затаскивал любой ценой в Грузию, а в Украине его первый большой скандал в госавиаадминистрации был также связан с Атласом. АК очень хотела зайти в Одессу с рейсом в Стамбул… что само по себе похвально. Но летать она хотела в наработанных за много лет слотах МАУ, и никак не иначе.

Наработка маршрутов — это, как правило, затратное мероприятие для авиакомпании. Сперва в новый путь надо вкладывать большие деньги. Стоит вспомнить историю с Пегасусом в Харькове, который прошел полеты пустыми бортами, задержки и переносы по погоде, скандалы, но, тем не менее, остался с нами все самые тяжелые украинские годы, и продолжает наращивать обороты. В то же время Визз Эйр и некоторые другие компании после 14-го года просто сбежали из Украины, и только начинают возвращаться…

При всех недостатках МАУ, рейдерство наработанных другими маршрутов — это нехорошо. Но у Миши был тогда карт-бланш, голову госавиаадминистрации сняли, «Атласджет» зашел в Украину с дочкой Атласджет Украина с целым одним бортом… Но, что забавно, из Одессы летать так и не стал. Стал летать из Харькова (привет Пегасусу), Львова и Запорожья. Но летать стал странно. У него было одно несомненное преимущество для путешественников — прилет в Стамбуле не в Сабиху Гекчен, а в Ататюрк, который находится намного ближе к центру города. Но если это было очень важно несколько лет назад, то с пуском метро под Босфором — уже не настолько. Уважаемые читатели, сайт «Политолог» на грани закрытия. Редакция просит вашей помощи: если вам понравилась эта статья, то не забывайте поделиться ею . Также подписывайтесь на наш , а также на нашу ленту в . Я хотел несколько раз слетать с ними в Стамбул, но не получалось — во-первых, цены далеко не либеральные, чуть ли не в полтора раза дороже Пегаса (непонятно, почему лоббисты вообще называли Атлас лоу-костом). И, во-вторых, странное расписание — несколько дней летаем, потом неделю не летаем — не позволяло даже спланировать нужные дни. Финальная попытка, объявленная 20% распродажа, видимо, не дала результата, и деятельность «Атласджет» на регулярных маршрутах свернута. Катастрофы в этом не вижу. Просто еще один пример того, что замена здоровой и честной конкуренции на политическое лоббирование одного из участников рынка все равно в итоге ведет к логичному финалу. Надеюсь только, что это не приведет к повышению цен на Пегасус. —

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