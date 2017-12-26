Ты можешь сколь угодно про ворье говорить, но это ничего стоить не будет, если у тебя нет четкой позиции по Крыму. Четкой и ПРАВДИВОЙ. Без «кручу верчу, всех лобызнуть хочу».

Я писал недели две назад, что при неоднозначности отношения к Собчак она сделала Навального, как ребенка, информирует еizvestia.com.

И все с маленькой, но важной уловки Алексея началось. С «бутерброда». Назад слов не взять. Оказался слаб((( Потом был маньячило Гиркин, которого Навальный «на выборы допустил бы»…

Собчак взяла и уничтожила все, что делал Алексей с самого начала заявив о Крыме, а это «смерть Кощеева». Ты можешь сколь угодно про ворье говорить, но это ничего стоить не будет, если у тебя нет четкой позиции по Крыму. Четкой и парвдивой. Без «кручу верчу, всех лобызнуть хочу».

Ошибка Алексея в том, что зная, что не существует «выборов» он пошел бороться за электорат. За весь. «Я вас всех люблю». За вату, за не вату… За галочки в бюллетенях, которые на сегодня не имеют никакой ценности. А не за Россию.

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Коньюктура сделала свое дело. Выстрел в небо. Даже не из пушки по воробьям. А просто от балды. Бух… Все.

Я повторю и подчеркну — это КРЫМ!!!

Он сгубит еще не одного политика. Пока не будет у кого либо четкого ответа — КРЫМ — УКРАИНА. Без оговорок. Вот до этих пор будет рождаться пусть оппозиционное и молодое, но второе и третье и четвертое жалкое подобие плешивого, которого всякая продажная мразь типа Панфиловой на ура, как ребенка отчитает. Нашкодившего. И у которого на это ответа никакого не найдется, кроме того, что я с вами не дружусь, и друзьям скажу, чтоб на ваши игры не ходили….

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Тем временем Собчак, закрепляя размазывание Навального, выкатила красивейшую программу. Не сравнимую, опять же с левой совершенно по идеологии и болалой по сути программой Навального.

И не важно снимется Собчак или наберет процент, не снявшись, но протест похоронен вождем революции. Ельцина не получилось из Алексея, к сожалению, как бы жалко не было.

ПСобчакss="tag" href="http://eizvestia.com/person/full/navalnyj-aleksej" target="_blank" style="color: #336699;">Навальныйидеть на двух стульях и побороться за не нужное подвела.

А Крым — не бутерброд. Он проклятие России. С него началось все, он Россию и развалит. И приведет на место путина «небутерброда». Кого и когда? Не знаю. Но будет именно так.

Виктор Майстренко

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