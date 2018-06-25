В центре города Золотоноша Черкасской области задержали двух мужчин, совершивших стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области, передает

"В дежурную часть Золотоношского отдела полиции позвонил локальный житель и сообщил о двух неизвестных мужчинах, которые употребляют алкогольные напитки близко от центра города и стреляют из пистолета", - говорится в сообщении.



Как отмечается, информация о происшествии подтвердилась - на месте происшествия правоохранители задержали двух мужчин, в руках одного из них был пистолет "Глок" оснащенный тремя патронами. Мужчин доставили в полицию для дачи показаний. Ими оказались ранее судимые 30-летний житель Кировоградской области и 39-летний житель Золотоношского района. У мужчин полицейские изъяли пистолет "Глок", автомат Калашникова и патроны.



В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.



Напомним, в Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного - ранил.





Сводка.нет - Новости Украины и Мира