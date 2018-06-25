В центре города Золотоноша Черкасской области задержали двух
мужчин, совершивших стрельбу из огнестрельного оружия. Об этом
сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Черкасской области, передает
"В дежурную часть Золотоношского отдела полиции позвонил
локальный житель и сообщил о двух неизвестных мужчинах, которые
употребляют алкогольные напитки близко от центра города и стреляют
из пистолета", - говорится в сообщении.
Как отмечается, информация о происшествии подтвердилась - на месте
происшествия правоохранители задержали двух мужчин, в руках одного
из них был пистолет "Глок" оснащенный тремя патронами. Мужчин
доставили в полицию для дачи показаний. Ими оказались ранее судимые
30-летний житель Кировоградской области и 39-летний житель
Золотоношского района. У мужчин полицейские изъяли пистолет "Глок",
автомат Калашникова и патроны.
В настоящее время вещественные доказательства изъяты. Открыто
уголовное производство по части 1 статьи 263 (незаконное обращение
с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного
кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киеве хозяин кафе застрелил посетителя, еще одного -
ранил.
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