Отец украинского политзаключенного в России Павла Гриба Игорь выиграл конкурс на должность руководителя отдела по вопросам лиц, лишенных свободы, в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц. Об этом в своем Facebook сообщила представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко, передает

"Очень рада, что конкурс на должность руководителя отдела помощи лицам, лишенным свободы в МинВОТ выиграл Игорь Гриб. Он искренне занимается вопросами помощи семьям заложников и политзаключенных", - заявила Геращенко.

Как сообщал украинцу Павлу Грибу, которого задержали в Беларуси и по обвинению в пособничестве терроризму арестовали в России, продлили арест до 4 мая.

Напомним, 7 сентября стало известно, что пропавший в Беларуси украинец П.Гриб содержится в Краснодарском СИЗО в РФ.

В РФ П.Грибу предъявлено обвинение по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

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