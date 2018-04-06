В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон вышел на свободу из тюрьмы в немецком Ноймюнстере после внесения за него залога в размере 75 тысяч евро, информирует svodka.net.

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Об этом сообщает каталонское издание La Vanguardia.

В своем коротком обращении к журналистам Пучдемон поблагодарил за международную поддержку и призвал освободить заключенных в Испании каталонских политиков.

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«Я прошу немедленного освобождения всех товарищей, которых продолжают удерживать в испанских тюрьмах», — отметил прежний глава Каталонии. Пучдемон добавил, что для Европы сегодня является стыдом иметь политических заключенных.

Пучдемон также заявил, что сейчас «настало время диалога» с Мадридом. «Пришло время для политики, нет никакого оправдания для испанских властей, чтобы не начать разговор с Каталонией для поиска политического решения», — добавил он.

Как сообщали новости мира, накануне территориальный суд Шлезвиг-Гольштейна решил освободить Пучдемона под залог в размере 75 тыс. евро. Пучдемон внес залог и предоставил немецким властям адрес, по которому он будет проживать в Германии в ожидании решения об экстрадиции в Испанию.

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Кроме того, суд исключил возможность выдачи Пучдемона Испании по обвинению в мятеже. Суд считает, что экстрадиция может состояться только по обвинению в растрате государственных средств.

Экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона задержали 25 марта на территории Германии близко от границы с Данией на основании европейского ордера на арест.

В Испании Пучдемону предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

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