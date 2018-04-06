21 апреля в украинской столице сразятся Национальный академический
оркестр народных инструментов и Odessa City Orchestra. На концерте
сразятся оркестры из Киева и Одессы Фото: пресс-служба Magic Box
Об этом сообщает организатор мероприятия,
концертно-продюсерская компания Magic Box.Музыкальная битва пройдет
в три этапа. В первом туре оркестры исполнят авторские композиции,
во втором – украинские музыкальные произведения, в
третьем – мировые шедевры от классической музыки до рока.В
сопровождении оркестров свои песни исполнят группа "Нумер 482" и
Катя Кузякина, фронтмен музыкального кооператива "Деньги вперед"
Феликс Шиндер, победитель "Славянского базара 2017" Влад
Сытник.Ведущими станут актер Юрий Ткач и Кристина Педь."Битва
оркестров" состоится 21 апреля в 19.00 в Международном центре
культуры и искусств (МЦКиИ "Октябрьский дворец") в Киеве.
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