21 апреля в украинской столице сразятся Национальный академический оркестр народных инструментов и Odessa City Orchestra. На концерте сразятся оркестры из Киева и Одессы Фото: пресс-служба Magic Box Об этом сообщает организатор мероприятия, концертно-продюсерская компания Magic Box.Музыкальная битва пройдет в три этапа. В первом туре оркестры исполнят авторские композиции, во втором – украинские музыкальные произведения, в третьем – мировые шедевры от классической музыки до рока.В сопровождении оркестров свои песни исполнят группа "Нумер 482" и Катя Кузякина, фронтмен музыкального кооператива "Деньги вперед" Феликс Шиндер, победитель "Славянского базара 2017" Влад Сытник.Ведущими станут актер Юрий Ткач и Кристина Педь."Битва оркестров" состоится 21 апреля в 19.00 в Международном центре культуры и искусств (МЦКиИ "Октябрьский дворец") в Киеве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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