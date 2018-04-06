Цены на нефть снижаются и завершают неделю в минусе

Нефть эталонных марок дешевеет в пятницу и завершает существенным снижением текущую неделю на опасениях, что эскалация напряженности в торговых вопросах между США и Китаем приведет к сокращению темпов роста мировой экономики и ударит по спросу на топливо.

Цена июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:39 кв уменьшилась на $0,29 (0,42%) - до $68,04 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,57 (0,9%) - до $62,97 за баррель.

С начала недели Brent подешевела на 3,2%, WTI - на 3%.

Как сообщалось, в четверг президент США Дональд Трамп дал намек подготовить план введения пошлин на товары китайского экспорта общей стоимостью $100 млрд в дополнение к предыдущим мерам. Ранее США обнародовали план введения 25%-ной пошлины для товаров китайского экспорта на общую сумму порядка $50 млрд в год.

Власти КНР отреагировали зеркально, заявив в минувшую среду о намерении ввести аналогичные пошлины на товары американского экспорта на такую же сумму.

С начала недели индекс, отслеживающий цены на 22 категории сырьевых товаров, упал на 0,8%.

"Теперь придется рассматривать торговую войну США и Китая как понижательный геополитический риск, - сказал управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб. - Это уже не шутки, и в какой-то момент рынки могут устать от действий Белого дома и переключиться с активов на денежные средства".

Позитивным фактором для нефтяного рынка стали заявления министра энергетики Российской Федерации Александра Новака о возможности взаимодействия России с ОПЕК в новом формате и на долгосрочной основе с привлечением других нефтедобывающих стран.