Верховная Рада уже этой весной выйдет на конечное голосования закона о национальной безопасности Украины. Об этом во время интервью одному из телеканалов заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает

"Я уверен, что этой весной мы сможем выйти на конечное голосования и конечное принятие закона (о нацбезопасности - ред.), И тем сделаем очень важный шаг и для реформирования сектора безопасности и очень решительный шаг на пути в НАТО", - сообщил А. Парубий.

Как сообщал , Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальной безопасности. Парламентарии 266 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.

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