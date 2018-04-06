Начальник отдела Департамента специальных расследований Генпрокуратуры Алексей Донской заявил, что статьи, по которым обвиняли Ивана Бубенчика в первой "пидозре", не имеют срока давности. Речь идет об умышленном убийстве правоохранителей.

Об этом Донской заявил во время интервью UA: Перший, видео которого опубликовано на YouTube.

Напомним, отдел спецрасследований решением Юрия Луценко отстранили от дела Бубенчика и передали заму генпрокурора Анжеле Стрижевской.

"Пан Бубенчик и другие лица, которые использовали оружие, больше только заинтересованы в том, чтобы это событие было расследовано сейчас, в нынешних условиях.

У них есть поддержка общества.

Там, где не будет оценки их действий, так как это делает российская пропаганда.

Если правовая оценка этих действий не будет дана на сегодняшний день, я хочу напомнить, что эти статьи не имеют срока давности, в условиях изменчивости украинской власти, неизвестно как эти действия будут расценены преемниками.

Это не подушка безопасности для Бубенчика, а мина замедленного действия в отношении него," - сказал прокурор.

Ранее Генпрокуратура объявила новую "пидозру" Бубенчику, по которой он подпадает под амнистию. Из нее изъяли упоминание об умышленном убийстве, чем облегчили ему статью.

Именно генеральный прокурор Юрий Луценко, подопечные которого готовят обвинения Ивану бубенчики, и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали граждан упрямиться и защищаться, напомнил народный депутат от фракции "Самопомич" Семен Семенченко.

"По делу Ивана Бубенчика Генеральная прокуратура вышла на саму себя. Именно генеральный прокурор Луценко, как и многие из тех, кто сейчас у власти, со сцены Майдана призывали упрямиться, защищаться. Именно они рассказывали, что к ним идет оружие из западной Украины.

Я считаю, что тогда это было правильно", — заявил Семенченко в эфире телеканала ZIK.

По его словам, тогда уже было убито около двадцати активистов, между которых Михаил Жизневский и Сергей Нигоян.

"Это была революция. Я прочитал обвинения Ивана Бубенчика и не считаю, что вопрос переквалификации обвинений — это случайность. По моему мнению, это генеральная линия нашей власти, осторожно, учитывая общественное возмущение, сделала шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперед", — убежден нардеп.

Он отметил, что в обвинениях говорится, что действия "Беркута" на Майдане были "исключительно для обеспечения общественного порядка".

"Если люди помнят, общественный порядок выглядит так — под песню "Пливе кача" выносят тела людей, которые хотели, чтобы наша страна была европейской, в ней не было коррупции и беззакония", — напомнил Семенченко.

Также он отметил, что Бубенчику "приписывают" действия с целью дестабилизации ситуации, чтобы нарушить перемирие, по заданию третьих лиц.

"Фактически, позиция власти такова: мы призвали к мирному протесту, а радикалы, вроде Бубенчика, приехали на Майдан умышленно убивать людей.

Затем бежал Янукович, и они "были вынуждены" брать власть в свои руки и наказывать этих людей.

Хотя ни один из "Беркута" не наказан.

Они бежали в Крым и воюют против Украины", — резюмировал скандальный нардеп.

Активист Евромайдана Иван Бубенчик был задержан во Львове во вторник, 3 апреля, и в тот же день был доставлен в Печерский райсуд Киева для избрания меры пресечения, однако заседание отложили. Следователи департамента спецрасследований ГПУ объявили Бубенчику о подозрениях в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительного органа (статья 348 УК), умышленном убийстве (статья 115 УК) и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (263 УК).

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