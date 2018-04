Американская супермодель Тайра Бэнкс обнародовала в микроблоге семейные снимки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Бэнкс: Моя мама. Мое вдохновение Фото: tyrabanks / Instagram "Моя мама. Мое вдохновение", – написала она. My Mama. My inspiration. My tygers made her a happy and successful author today. * #ANTM #PerfectIsBoring Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 3 Апр 2018 в 7:46 PDT Happy Easter * from Mama and I! #PerfectIsBoring Публикация от Tyra Banks (@tyrabanks) 1 Апр 2018 в 5:11 PDT Тайра Бэнкс родилась 4 декабря 1973 года в Инглвуде, штат Калифорния, США. Она создала и вела до 2016 шоу "Топ-модель по-американски". Вместе с актером Эштоном Кутчером Бэнкс вела шоу True Beauty. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



