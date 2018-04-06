На территории Тернопольской области в ночь на пятницу, 5 апреля, на местных заводах случилось два происшествия, результатом которых стал смертельный исход работников. О несчастных случаях сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции области.

"Два несчастных случая задокументировали работники полиции края 5 марта. В Тернополе работник погиб во время ремонтных работ, а жителя Шумщини засыпало зерном", - отметили полицейские.

Уточняется, что сообщение об одном из происшествий поступило от врача скорой помощи. Медик отметил, что во время строительных работ на улице Вербицкого рабочий выпал с балкона пятого этажа, от полученных травм он скончался в 40-летнем возрасте.

Второе происшествие случилось во время разгрузки зерна на местном току, им насмерть засыпало работника, который в этот момент пребывал в бункере, предназначенном для его хранения. По этому факту было открыто уголовное производство по статье 271 УК. Следствие продолжается.

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