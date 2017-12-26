|В Миссисипи в результате стрельбы в ресторане пострадало пять человек
|26.12.2017 10:31
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В американском штате Миссисипи в городе Виксберг произошла стрельба в ресторане, в результате пострадали пять человек, сообщает телеканал WJTV.
Согласно словам полицейских, прибывших на место происшествия правоохранители возле ресторана обнаружили человека, лежавшего на земле. Позже полицейские нашли еще четверых раненных людей. Все пострадавшие были госпитализированы в медицинские учреждения.
Сообщается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.
Также известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали 21-летнего мужчину для допроса.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в штате Техас в США полицейские застрелили шестилетнего мальчика. По полученным данным, трагедия произошла близко Сан-Антонио, когда правоохранители преследовали вооруженную нарушительницу Аманду Джонс.
Четверо сотрудников правоохранительных органов выпустили в трейлер, где скрывалась нарушительница, несколько пуль.
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