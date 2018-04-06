В городе Коломыя Ивано-Франковской области 16-летняя студентка умерла от удара качелями.

Ее с травмой головы нашли у городского озера на детской площадке. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской , передает со ссылкой на .

Погибшая жила в селе высокий Березов, а в Коломые училась на первом курсе местного профессионально-технического училища №10.



Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В одном из николаевских дворов на днях произошла трагедия. 11-летний мальчик, который играл на детской площадке, получил удар качелями по голове.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира