|16-летнюю студентку убила качеля
|06.04.2018 17:14
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В городе Коломыя Ивано-Франковской области 16-летняя студентка умерла от удара качелями.
Ее с травмой головы нашли у городского озера на детской площадке. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской , передает со ссылкой на .
Погибшая жила в селе высокий Березов, а в Коломые училась на
первом курсе местного профессионально-технического училища
№10.
В одном из николаевских дворов на днях произошла трагедия. 11-летний мальчик, который играл на детской площадке, получил удар качелями по голове.
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