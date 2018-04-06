Иногда кажется, что президент США играет вкороткую, ведь какая-то муха заставляет его почти каждое утро писать про Amazon, обваливая акции компании на открытии. Или к нему по ночам во сне приходит Джефф Безос и, смеясь, говорит, что это он, а не Трамп, самый богатый мужчина в мире.

Наличие другого альфа-самца рядом не может вытерпеть такой эталонный мачо как Трамп. Если же дело в биржевых махинациях, то за это обязательно ухватится спецпрокурор Мюллер, работающий, кажется, лучше, чем вся правоохранительная система Украины вместе взятая. Кстати, сравнить их эффективность мы сможем уже скоро, ведь Мюллер получил добро копать грязные делишки Манафорта в Украине. И теперь уже точно половина обитателей Конча-Заспы должна просыпаться по утрам в холодном поту, но Twitter тут им вряд ли поможет.

Больше только, конечно, рынкам достается от твитов, в которых Трамп запускает торговые войны. На этой неделе они стали реальными, выйдя за рамки виртуального пространства. Китайцы ответили американцам и теперь на востоке немало потенциального места для украинской сои. К счастью, китайцы не стали накалять страсти, продемонстрировав желание «жить дружно», что было благосклонно воспринято рынками. И индекс S&P500 существенно подрос, отойдя от опасной зоны начала недели, когда его уровень пробил сакральную для любителей технического анализа линию двухсотдневной скользящей. Останься индекс ниже на какое-то продолжительное время, и силы массовой толпы могли бы затолкать коррекцию гораздо глубже. Пока же, утро пятницы индекс S&P500 откроет на отметке в 2662 пункта. Жаль, что китайцы имеют дело с Трампом, а не с каким-то адекватным политиком. И президент США пообещал ввести тарифы еще на $100 млрд. Если отмести версию, что он просто дурак (хоть сама версия выглядит очень соблазнительной), то он либо хочет угробить мировую экономику, либо пытается начать переговоры с позиции силы. Беда в том, что если последнее верно, то играет он за столом с людьми, читающими его блеф гораздо лучше и быстрее, чем Трамп придумывает новые ходы.

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Украинский сегмент еврооблигаций заканчивает неделю в небольшом плюсе. Помогли рынку высказывания министра финансов о том, что правительство не намерено выходить на рынок до получения транша МВФ. Правда, там же министр сказал, что он рассчитывает получить в этом году целых два транша, а это уже из раздела ненаучной фантастики. Как ни странно, скандал вокруг главы САП, антикоррупционной прокуратуры, увеличивает шансы получить транш. Ведь если раньше депутаты в страшном сне видели не Джеффа Безоса (кто это, – спросит средний депутат) или Мюллера, предлагающего им задержаться и присесть, а выстроенную независимую антикоррупционную вертикаль, которую должен был завершить антикоррупционный суд, то теперь из этой линейки явственно может выпасть антикоррупционная прокуратура. А значит, вводить суд не так и страшно. И получить «гривну по 50» уже может выглядеть страшнее. В корпоративном сегменте еврооблигаций закрыл сделку Метинвест. Компания выкупила с рынка почти все бумаги (кто остался, Ахметов не виноват, купон понижен, ограничения сняты) и организовала две новые серии. Пятилетние и восьмилетние еврооблигации компании на $825 млн и $525 млн с купоном 8% и 8,75% соответственно.

На внутреннем рынке облигаций состоялась просто детективная история. Минфин убрал первично планировавшуюся линейку размещения и выставил только короткие, трехмесячные бумаги. И получил очень скромный спрос. Что произошло, сказать трудно. Если правительству не нужны деньги в принципе, и дела с наполнением бюджета наладились, то почему Минфин выставляет только короткие бумаги, ведь логично удлинять сроки размещения. Может, спрос неожиданно пропал, но такая внезапность также несвойственна для рынка. При этом, учитывая отсутствие новых заходов нерезидентов, гривна продолжает укрепляться. Нацбанку даже пришлось провести аукцион на $50 млн, выкупая избыток валюты с рынка. Возможно, аграрии, вероятно, гастарбайтеры. Или все вместе. Сезонность полностью вступила в свои права. И гривна снова напрямую приблизилась к отметке в 26 гривен за доллар.

Украинский рынок акций продолжает карабкаться вверх. И индекс УБ незаметно перевалил отметку в 1700 пунктов. Правда, при этом, почти умерли торги на украинском фьючерсе, где потерялся последний маркет-мейкер. Может, все ушли торговать биткоинами. Последний продолжает тосковать по поводу смерти Мавроди и скатился уже ниже $7000 за виртуальную штуку. Но этому пузырю еще сдуваться и сдуваться, а вот украинским акциям всегда есть, куда расти. И даже не до уровней 2008 года, а сравнивая с долларовыми ценами 2011 года рынок все еще очень дешевый. И это дешевизна может привлекать иностранцев, которые всегда ищут экзотику в конце экономического цикла. Когда цены на цивилизованных площадках в Нью-Йорке и Лондоне уже слишком высоки. Бонусы в последние года бьют рекорды, и хочется рискнуть. Обидно только то, что пир подобного рода заканчивается очень быстро. И главное не оказаться на ней последним.

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