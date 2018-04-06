Сотрудников ГСЧС в Николаевской области не допустили к проверке пожарной безопасности в торговых центрах, принадлежащих одному из украинских предприятий, в Ингульском районе Николаева. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Николаевской области, передает

"Во исполнение протокольного решения правительства, приказа ГСЧС Украины после масштабной трагедии в соседнем государстве 6 апреля инспекторами Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области осуществлен выход на указанные объекты с целью проведения внеплановой проверки состояния пожарной и техногенной безопасности. Несмотря на заблаговременное уведомление субъекта ведения хозяйства о проверке, провести ее "традиционно", как в последние годы, не удалось из-за препятствования действиям должностных лиц, а именно: необеспечение присутствии руководителя или уполномоченного лица на объекте проверки", - говорится в сообщении.

Как сообщила власть заведений, она в телефонном режиме сообщила руководство предприятия о визите инспекторов к их заведениям, однако "никакой реакции не последовало".

"Сотрудниками ГСЧС составлен акт о недопуске к проверке, на место происшествия вызваны органы Национальной полиции, которыми зафиксирован факт препятствования законным действиям сотрудников ГСЧС", - передают в пресс-службе.

Напомним, 25 марта в российском Кемерово произошел пожар. По официальной информации, трагедия унесла жизни 64 человек, в том числе 41 ребенка, пострадали 79 человек.

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