|Ракета-носитель Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
|06.04.2018 17:19
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Европейская ракета предназначена для выведения грузов на низкую околоземную орбиту Земли. На ее разработку было потрачено около десяти лет и семь миллиардов долларов.
Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане и успешно вывела на орбиту два спутника связи, информирует svodka.net.
Об этом сообщила компания-оператор космодрома Arianespace.
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Запуск ракеты Ariane 5
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Старт состоялся в 18.34 в четверг по времени Куру (00.34 мск по Киеву в пятницу). Запуск в ночь на пятницу стал третьим стартом с этой площадки с начала года.
На борту ракеты находились два спутника связи – британский HYLAS 4 и японский DSN-1/Superbird-8.
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