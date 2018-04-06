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Россия дождется решения апелляции по разбирательству с "Нафтогазом", а потом примет решение о штрафе в $2,56 млрд – министр энергетики
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06.04.2018 17:19
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"Газпром" будет мониторить ситуацию по разбирательству с компанией
"Нафтогаз України" до вынесения вердикта апелляционного суда,
заявил министр энергетики Александр Новак. Новак: "Газпром"
действует в рамках правового поля Фото: minenergo.gov.ru "В
настоящее время подана жалоба на решение Стокгольмского арбитража в
окружной суд Свеа в Швеции, поскольку, на наш взгляд и на взгляд
юристов "Газпрома", решение по двум взаимосвязанным контрактам было
принято с абсолютно разной логикой", – подчеркнул Новак. Он
добавил, что компания "Газпром" действует в рамках правового
поля.28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск
"Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах
транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава
правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром"
инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогазом
України", чтобы не платить новые штрафы в 2018 и 2019 годах.27
марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с
"Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит
газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа
Свеа ходатайство об оспаривании и частичной
отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству
с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа.
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