Президент Украины Петр Порошенко приветствовал решение о расширении санкций Соединенных Штатов Америки относительно фигурантов "кремлевского списка" и заявил, что ожидает от Совета национальной безопасности и обороны предложений по синхронизации с США санкционных режимов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает

"Приветствую беспрецедентное расширение санкций США против фигурантов "кремлевского списка"! Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевское окружение за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву", - отметил он.

Президент подчеркнул, что свободный мир продолжает усиливать свою коалицию против Москвы, при четком лидерства Вашингтона и отметил, что верит в то, что и ЕС ужесточит санкции против кремлевской верхушки.

"Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов", - отметил П.Порошенко.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционного списка несколько десятков человек и 15 компаний.

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