Президент России поздно вечером 22 декабря сыграл в хоккей на Красной площади в рамках "Ночной хоккейной лиги".

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, не приведя при этом подробностей, однако при этом разместив на сайте несколько фотографий, передает со ссылкой на .

Путин под номером 11 сыграл за команду "красных", которая в какой-то момент обыгрывала соперника с разницей в четыре шайбы. Забивал ли он шайбы и отдавал ли он результативные передачи, неизвестно.

Как пишет , вместе с главой Кремля в команде играли министр обороны Сергей Шойгу и прославленные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Александр Могильный.

В свою очередь в сети выход Путина на лед был встречен очень неоднозначно. Комментаторы высмеяли "показушность" мероприятия и предложили российскому президенту "сыграть в ящик".

Дворовый хоккей на Красной площади: Путин, Шойгу и звезды сборных СССР и России — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175)

Сводка.нет - Новости Украины и Мира