|Сыграл в ящик: в сети высмеяли ночные занятия Путина и Шойгу
|26.12.2017 10:31
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Президент России поздно вечером 22 декабря сыграл в хоккей на Красной площади в рамках "Ночной хоккейной лиги".
Об этом сообщила пресс-служба Кремля, не приведя при этом подробностей, однако при этом разместив на сайте несколько фотографий, передает со ссылкой на .
Путин под номером 11 сыграл за команду "красных", которая в какой-то момент обыгрывала соперника с разницей в четыре шайбы. Забивал ли он шайбы и отдавал ли он результативные передачи, неизвестно.
Как пишет , вместе с главой Кремля в команде играли министр обороны Сергей Шойгу и прославленные в прошлом хоккеисты Павел Буре, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Сергей Федоров, Александр Могильный.
В свою очередь в сети выход Путина на лед был встречен очень неоднозначно. Комментаторы высмеяли "показушность" мероприятия и предложили российскому президенту "сыграть в ящик".