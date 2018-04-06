Об этом говорится в спецрепартаже Reuters.

Агенство не располагает открытой информацией об этих рейсах и расписанием полетов. Однако, по его подсчетам только с начала 2017 года Cham Wings выполнила 51 рейс из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно.

Каждый раз для этого использовались гражданские лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Военные самолеты использовали только в тех случаях, когда все наемники не помещались в чартеры Cham Wings. Об этом Reuters на условиях анонимности заявил россиянин, четыре раза побывавший в Сирии в качестве частного военного контрактника.

Отмечается, что компания Cham Wings в 2016 году попала в санкционный список США – именно за предполагаемую доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения. Однако это не помешало Cham Wings через посредников приобрести подержанные самолеты Airbus. Как выяснило Reuters, в числе таких посредников были компании «Хорс» и «Дарт», основанные бывшим советским военнослужащим и зарегистрированные в настоящее время на территории Украины.

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