|"Мы скоро придем": Блогер показал листовки, сброшенные на оккупированный Донбасс
|06.04.2018 17:26
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В социальных сетях показали листовки, которые адресованы боевикам так называемых ДНР и ЛНР.
Фото было опубликовано в Twitter Fashik Donetskiy, информирует svodka.net.
«Кто не видел реакцию орков на то, что их тр**нули, когда сегодня птеродактили сбросили 1500 листовок в районе свято Преображенского храма сегодня, тот не попал на лютую комедию. Живите с этим теперь», — отметил автор публикации.
«Говорят, Моторола такую листовку в лифте нашел», «А Гиви в машине», «Хочешь, что бы твоей район убрали, набросай листовок, после них даже землю помоют», — шутят люди в комментариях.
Предположительно, данные листовки были сброшены над оккупированным Донецком.
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