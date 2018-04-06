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"Мы скоро придем": Блогер показал листовки, сброшенные на оккупированный Донбасс
06.04.2018 17:26
«Мы скоро придем»: Блогер показал листовки, сброшенные на оккупированный Донбасс

В социальных сетях показали листовки, которые адресованы боевикам так называемых ДНР и ЛНР.

Фото было опубликовано в Twitter Fashik Donetskiy, информирует svodka.net.

«Кто не видел реакцию орков на то, что их тр**нули, когда сегодня птеродактили сбросили 1500 листовок в районе свято Преображенского храма сегодня, тот не попал на лютую комедию. Живите с этим теперь», — отметил автор публикации.

«Говорят, Моторола такую листовку в лифте нашел», «А Гиви в машине», «Хочешь, что бы твоей район убрали, набросай листовок, после них даже землю помоют», — шутят люди в комментариях.

Предположительно, данные листовки были сброшены над оккупированным Донецком.



Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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