На этой пленарной неделе Верховная Рада Украины в целом приняла 7 законов. Об этом во время интервью одному из телеканалов заявил спикер парламента Андрей Парубий, передает

"Всего за этой пленарной неделе было 22 положительных решения ВРУ. Из них было 7 законов в целом принято и 12 за основу. Ряд законов были приняты в первом чтении - комитеты теперь будут иметь возможность их доработать", - сообщил Парубий.

Как сообщал Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о национальной безопасности. Парламентарии 266 голосами поддержали в первом чтении соответствующий законопроект.

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