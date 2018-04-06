Энергетическое сотрудничество Украины и Евросоюза находится на пике развития, и ЕС полностью поддерживает позицию правительства относительно реформы газового рынка, рынка электроэнергии, внедрения прозрачности и независимости в работе регуляторов.

Об этом шла речь во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с генеральным директором Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Домиником Ристори, Правительственный портал, передает агентство Укринформ.

«Энергетическая безопасность имеет большое значение. Мы должны обеспечить прозрачность и эффективность энергосектора. Здесь наши позиции совпадают. Нам надо идти дальше, вести реформы. И понимание направления и пути изменений у нас так же должно быть общим», — сказал Гройсман.

Как отметил Ристори, разговор ЕС и Украины в этом направлении интенсивный. «Мы готовы усиливать свою поддержку — в том числе путем привлечения ресурсов разных международных структур», — заверил представитель Еврокомиссии.

Он сообщил, что ЕС обсуждает ряд директив по энергетическим вопросам, прежде только в контексте выполнения решений Арбитражной палаты Стокгольма, использования альтернативных маршрутов поставок газа в Украину, а также сохранения транзита газа через территорию Украины.

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«Этот транзит важен для нас — учитывая снабжение ресурса, для вас — учитывая доходы от транзита. Но что касается Стокгольма, мы ожидаем исполнения Россией судебного решения. И мы рассчитываем на выполнение действующих газовых соглашений», — сказал представитель Еврокомиссии.

Глава правительства заверил в том, что Украина была и остается надежным партнером.

В ходе встречи стороны затронули вопросы модернизации ГТС, обсудили план реформ правительства, перспективы формирования в Украине антикоррупционного суда, а также виденье формирования прозрачного рынка газа.

Отдельное внимание уделили вопросам тарифной политики. Ристори сообщил, что теперь Евросоюз обсуждает вопрос создания специального института — измерению платежеспособности людей, учитывая оплату энергоносителей. Эта инициатива должна стать реальным инструментом измерения и учета социального аспекта в тарифных регуляциях.

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