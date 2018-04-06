Президент Украины Петр Порошенко приветствовал расширение американских санкций против российских бизнесменов и чиновников, и ожидает от СНБО синхронизации украинских санкций против РФ с США уже ближайшим временем.

«Достойный ответ агрессору через его олигархов и кремлевского окружения за агрессию против Украины, вмешательство во внутренние дела независимых государств и неуважение к международному праву», — написал Порошенко на своей странице в Facebook, информирует svodka.net.

«Ожидаю от Совета национальной безопасности и обороны Украины уже в ближайшее время на комплексные предложения по синхронизации украинского и американского санкционных режимов», — добавил президент.

Порошенко также отметил, что ожидает аналогичных шагов со стороны стран Европейского Союза.

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