{ "@context": "http://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs.html", "name": "Блоги" } } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "item": { "@id": "http://gordonua.com/blogs/lshvec.html", "name": "Леонид Швец" } } ] } ГОРДОН



Блоги



Леонид Швец



Блоги



Леонид Швец

Леонид Швец Украинский журналист. Наглый оскал американского империализма: санкции в Страстную неделю, когда друзья Владимира Владимировича расшибают лбы в молитвах Сегодня 18.19 Наглый оскал американского империализма: санкции в Страстную неделю, когда друзья Владимира Владимировича и так расшибают лбы в молитвах и укрощают грешную плоть!Изуверы.



