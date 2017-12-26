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Северная Корея собралась запускать новый спутник-шпион
26.12.2017 10:33
Северная Корея собралась запускать новый спутник-шпион На нем будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры.

КНДР приготовилась к запуску космического разведывательного спутника.

Об этом пишет южнокорейская газета JoongAng со ссылкой на чиновника в Сеуле.

Спутник носит название Kwangmyongsong-5 («Сияющая звезда – 5″).

На нем будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры.

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи подчеркнули, что они внимательно следят за действиями КНДР, включая ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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