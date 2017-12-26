|Северная Корея собралась запускать новый спутник-шпион
|26.12.2017 10:33
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КНДР приготовилась к запуску космического разведывательного спутника.
Об этом пишет южнокорейская газета JoongAng со ссылкой на чиновника в Сеуле.
Спутник носит название Kwangmyongsong-5 («Сияющая звезда – 5″).
На нем будут установлены телекоммуникационное разведывательное оборудование и камеры.
В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи подчеркнули, что они внимательно следят за действиями КНДР, включая ракетные пуски, способные вывести на орбиту спутники.
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