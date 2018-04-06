В с. Максимовка Запорожской области исчез почти двухлетний ребенок. После поисков, которые продолжались всю ночь, девочку нашли в сеновале. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожской области, передает

"Вчера, 5 апреля, в 22:32 в полицию обратилась 33-летняя жительница села Максимовка с сообщением об исчезновении ребенка. Полицейские выяснили, что женщина ушла к родственникам, а дочь, которой исполнился год и одиннадцать месяцев, оставила на мужа. Через некоторое время она узнала, что ребенок пропал, а муж находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, следовательно объяснить, где девочка, не может", - говорится в сообщении.

По тревоге подняли и ориентировали на поиски всех сотрудников отделения полиции превенции и кинологической службы Вольнянского района. Также к ним присоединились местные жители.

"Около восьми утра полицейские делали очередные обходы домовладений. Их внимание привлек едва слышный детский плач с придворового помещения - сеновала. Там нашли девочку и немедленно отправили в медицинское учреждение с признаками переохлаждения", - отметили в полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) УК Украины.

Напомним, полиция нашла 14-летнего подростка из Кировоградской области, который убежал из дома, чтобы признаться в любви девушке из Киевской области.

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