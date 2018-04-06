Адвокат Александра Ефремова Андрей Смирнов опубликовал видео, в котором "сепаратисты и диверсанты, захватившие здание Управления СБУ в Луганской области благодарят Начальника УМВД в Луганской области Владимира Гуславского за содействие в захвате здания 6 апреля 2014 года."

"Посвящается 6-му апреля.

Это видео.

На нем ничего необычного.

Просто сепаратисты и диверсанты, захватившие здание Управления СБУ в Луганской области благодарят Начальника УМВД в Луганской области Владимира Гуславского за содействие в захвате здания 6 апреля 2014 года.

Это нам стало известно во время судебных слушаний по делу Александра Ефремова, а реконструкция тех событий выглядит так:

6 апреля 2014 года в 16 часов 30 минут Начальник УМВД в Луганской области Владимир Гуславский приехал в здание УСБУ в Луганской области с настоятельной просьбой отпустить из ИВС задержанных накануне силами СБУ шестерых диверсантов террористической организации "Армия Юго-Востока" в обмен на обещание увести толпу от здания СБУ.

После отказа в своей " просьбе", Владимир Гуславский на своём автомобиле отправился в городской ИВС, где без каких-либо документов и оснований, в 17:00 освободил шестерых диверсантов.

Освобождённые сразу же возглавили штурм здания Управления СБУ в Луганской области. в 18 часов 30 минут здание было захвачено.

Владимир Гуславский - назначен Турчиновым А.В, в 2014-ом году, ранее занимал эту же должность при Министре внутренних дел Луценко Ю.В., часто доверенное лицо Луценко Ю.В. во время избирательных кампаний.



Вадимир Гуславский - свидетель обвинения в деле Ефремова А.С.

"Сомнительное" поведение Владимира Гуславского было подтверждено многочисленными показаниями других свидетелей обвинения, между которых руководители областного СБУ и бывшим Губернатором области.

Вы не найдёте нигде уголовного дела по этим фактам.

У ГПУ и Юрия Луценко нет вопросов к Гуславскому.

Гуславский выехал за границу и систематично уклоняется от одновременных допросов в суде.

И это совсем незначительная часть истории, которую вам не расскажет действующая власть, своими руками сдавшая Донбасс террористам." - Заявил Андрей Смирнов.

Суд по делу экс-главы парламентской фракции Партии регионов Александра Ефремова 17 апреля 2018 года продолжит допрос свидетелей стороны обвинения. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Как сообщила Сарган, дело Ефремова рассматривает Старобельский районный суд Луганской области. В частности, заседание по делу состоялось вчера, 27 марта 2018 года. "27.03.2018 состоялось очередное заседание в Старобельском районном суде Луганской области по обвинению Ефремова.

В ходе судебного заседания допрошен свидетель стороны обвинения - экс-руководитель Луганской ОГА. Следующее заседание - 17.04.18 в 10.00, запланирован допрос свидетелей обвинения", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что 6 марта текущего года Старобельский районный суд Луганской области продлил арест Ефремову до 3 мая 2018 года.

Отметим, Ефремова обвиняют в организации захвата здания Луганской областной государственной администрации, в пособничестве при захвате управления Службы безопасности Украины в Луганской области, а также в сепаратизме.

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