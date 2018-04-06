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В Еврокомиссии пообещали помочь Украине в переговорах с "Газпромом" по исполнению решения Стокгольмского арбитража
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06.04.2018 17:43
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Еврокомиссия будет помогать Украине в проведении переговоров по
транзиту газа после завершения контракта между украинским
"Нафтогазом" и российским "Газпромом", отметил гендиректор
Генерального директората по вопросам энергетики Европейской
комиссии Доминик Ристори. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Ристори отметил, что транзит газа важен для
Украины в части доходов, а для ЕС – в контексте диверсификации
поставок Фото: EPA "Мы будем помогать Украине в выполнении решений
Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении
переговоров по транзиту газа после завершения контракта между
"Нафтогазом" и "Газпромом", – сказал Ристори.Он отметил, что
транзит важен для Украины в части доходов, а для ЕС – в
контексте диверсификации поставок газа.28 февраля Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась
компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух
арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить
$2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома"
Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена
начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз
України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в
"двойных стандартах".13 марта Миллер сообщил, что "Газпром"
инициировал расторжение контрактов с НАК "Нафтогаз
України", чтобы не платить новые штрафы в 2018-м и 2019
годах.27 марта в "Газпроме" заявили, что начали
переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку
и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд
шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной
отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству
с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа.
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