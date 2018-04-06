В Индонезии мужчина выловил рыбу, зубы которой напоминают человеческие, пишет Daily Mail .

По информации издания, рыба была поймана на пристани деревни Киминдорес в провинции Западное Папуа. Рыбак хотел отдать свой улов матери, но перед тем заглянул рыбе в рот и был крайне удивлен увиденным.

Стоит отметить, что рыба вызвала интерес не только у членов семьи рыбака, но и у всей деревни. Местные жители считают, что внешне рыба очень похожа на большеглазого окуня.

Как сообщал svodka.net.uа, гражданка Великобритании Сью Элкок поймала морского окуня, размер которого больше, чем она сама. Рыба достигла веса 60 килограммов при длине 162 сантиметра .

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