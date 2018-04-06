|Кремлевский список: какие российские олигархи попали под санкции США
|06.04.2018 17:45
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОFAC) сегодня применило санкции против российских олигархов и компаний, которые они контролируют, как и ряда российских чиновников, государственной компании по торговле оружием и его дочерней структуры и российского банка. 24 человека, которые попали под санкции связаны с украино-российским списком и еще 2 - с правительством Сирии, передает
"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определил лица, связанные с уполномоченными органами власти Украины и России, и двух человек, связанных с уполномоченными органами властей Сирии", - говорится в документе.
Санкции ввели против 26 человек, семеро из них - российские бизнесмены, еще 17 - высокопоставленные чиновники из "кремлевского списка".
В список вошли, в частности:
Под санкции также попали 15 компаний, 12 из которых принадлежат российским олигархам, в частности, связанные с Олегом Дерипаской "Базовый элемент", En+ и агрохолдинг "Кубань", группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, дочерняя компания "Газпрома" Ротенберга.
Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.
В него вошли топ-чиновники, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, как и другие члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.
Также в списке - олигархи, которые работают в разных сферах российской экономики - руководители банков, предприятий нефтегазовой, металлургической промышленности. В частности, там оказался и глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Мюллер.
Составление такого списка требует прошлогодний американский закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. К этим людям могут применить санкции.
В России на опубликование списка отреагировали в ряде российских государственных учреждений, хотя еще днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "сама публикация списка ничего не значит", ведь "не является очередной волной санкций".
Позже он заявил, что США объявили своими врагами фигурантов "кремлевского доклада".