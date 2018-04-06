Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (ОFAC) сегодня применило санкции против российских олигархов и компаний, которые они контролируют, как и ряда российских чиновников, государственной компании по торговле оружием и его дочерней структуры и российского банка. 24 человека, которые попали под санкции связаны с украино-российским списком и еще 2 - с правительством Сирии, передает

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США определил лица, связанные с уполномоченными органами власти Украины и России, и двух человек, связанных с уполномоченными органами властей Сирии", - говорится в документе.

Санкции ввели против 26 человек, семеро из них - российские бизнесмены, еще 17 - высокопоставленные чиновники из "кремлевского списка".

В список вошли, в частности:

Андрей Акимов, глава правления "Газпромбанка"; Владимир Богданов; Олег Дерипаска; Алексей Дюмин; Михаил Фрадков, директор Российского института стратегических исследований; Сергей Фусенко; Олег Говорун, глава президентского управления по социальному и экономическому сотрудничеству со странами-участницами Содружества Независимых Государств, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия; Сулейман Керимов; Владимир Колокольцев, министр внутренних дел Российской Федерации; Константин Косачев, глава комитета Совета Федерации РФ по иностранным делам; Андрей Костин; Алексей Миллер; Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности Российской Федерации; Владислав Резник; Игорь Ротенберг; Кирилл Шамалов; Евгений Школов, помощник президента Российской Федерации; Андрей Скоч, депутат Государственной Думы РФ; Александр Трошин; Владимир Устинов; Тимур Валиулин, начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД РФ; Виктор Вексельберг; Александр Жаров, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств массовой информации РФ; Виктор Золотов, директор Федеральной службы национальных гвардейских войск и командующий национальными гвардейскими войсками Российской Федерации.

Под санкции также попали 15 компаний, 12 из которых принадлежат российским олигархам, в частности, связанные с Олегом Дерипаской "Базовый элемент", En+ и агрохолдинг "Кубань", группа компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, дочерняя компания "Газпрома" Ротенберга.

Напомним, в ночь на 30 января минфин США представил конгрессу "кремлевский доклад" - список должностных лиц, политиков и крупных предпринимателей, которые могут иметь связи с российскими властями, в частности - с президентом РФ Владимиром Путиным.

В него вошли топ-чиновники, в частности, глава МИД РФ Сергей Лавров, как и другие члены российского правительства во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник президента РФ Владислав Сурков.

Также в списке - олигархи, которые работают в разных сферах российской экономики - руководители банков, предприятий нефтегазовой, металлургической промышленности. В частности, там оказался и глава российского газового монополиста "Газпрома" Алексей Мюллер.

Составление такого списка требует прошлогодний американский закон "О противодействии противникам США с помощью санкций", который президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал в августе 2017 года. К этим людям могут применить санкции.

В России на опубликование списка отреагировали в ряде российских государственных учреждений, хотя еще днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что "сама публикация списка ничего не значит", ведь "не является очередной волной санкций".

Позже он заявил, что США объявили своими врагами фигурантов "кремлевского доклада".

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