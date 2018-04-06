Великобритания объявила ряд причин, по которым подозревает Россию в отравлении семьи Скрипалей. Первая из них - отсутствие ответа на вопрос Лондона о том, каким образом русское биологическое оружие попало в Британию.

Тамошние специалисты считают, что нервно-паралитический газ "Новичок" производили в на протяжении последних 10 лет, передает со ссылкой на .

"Вторая причина - долгая история совершенных государственными органами убийств в России и заявления самих чиновников этого государства о том, что Москва рассматривает перебежчиков как предателей и цели для расправы", - сказала Карен Пирс, представитель Великобритании в ООН

По ее словам, в следствии по этому делу участвуют 250 специалистов. Кроме того, в Британии работали эксперты из Организации по запрещению химического оружия. Им предоставили биологические образцы отравленных Сергея и Юлии Скрипаль, а также вещественные доказательства. Свои выводы эксперты представили в соответствующем докладе.

"Россия должна согласиться с выводами экспертов, но она заявляет, что пойдет на это, только если ее эксперты будут участвовать в расследовании", - добавила Пирс.

По мнению британки, действия являются безответственными. Такое поведение Москвы грозит международной безопасности.

предложила свою консульскую помощь пострадавшей из-за отравления дочери Скрипаля Юлии, однако она не согласилась на предложение. Недавно женщина пришла в себя после длительной комы. Ее отец тоже начал поправляться.

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