|Вчерашнее Землетрясение на побережье Калифорнии, как Знак приближения BIG ONE. Предупреждение полиции Лос-Анджелеса
|06.04.2018 17:47
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Калифорния потрясена крупнейшим землетрясением за последние годы силой 5,3 балла, произошедшим близко от Тихоокеанского побережья, и отразившимся на Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе. Означает ли это, что BIG ONE приближается?
По данным сейсмологов, землетрясение ударило в 48 милях к юго-западу от Нормандских островов в 12:30 по местному времени (8:30 вечера по британскому времени).
Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) обозначила эпицентр в 17 милях к юго-западу от острова Санта-Крус, самого большого из Нормандских островов.
Санта-Барбара находилась в 40 милях от эпицентра, а Лос-Анджелес – 85 миль.
Не было никаких сообщений о жертвах или крупном ущербе, но полицейский департамент Лос-Анджелеса поднят по тревоге и выпустил предупреждение, что это землетрясение является тревожным сигналом для людей, и что необходимо быть готовым.
Департамент написал в твиттере: «Последствия землетрясения: в городе Лос-Анджелес не было сообщений о повреждениях или травмах. Наш регион так не сотрясался с 2014 года. Это должно послужить твердым сигналом действовать прямо сейчас, чтобы подготовиться к землетрясениям».
LAPD HQ
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@LAPDHQ
: There have been no reports of earthquake-related damage or injuries within the City of Los Angeles. Our region hasn't shook like that since 2014. This should serve as a steadfast reminder to act now, get those earthquake preparedness kits ready.
1:11 AM - Apr 6, 2018
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Южная Калифорния находится на очень активной линии разлома.
Штат Калифорния также расположен в Огненном Кольце, главной области в бассейне Тихого океана, которая вызывает более 90 процентов землетрясений в мире.
В прошлом году Robert Graves, геофизик в USGS, сказал, что BIG ONE уже задерживается на 10 лет.
После вчерашнего землетрясения, нервные жители обратились в социальные сети, чтобы выразить свои опасения, многие говорили, что опасаются за будущее.
@___kelseyyyy написал: “Сегодня произошло землетрясение силой 5,3 баллов! Мне действительно нужно быстрее выбираться из Калифорнии“.
Другие предупреждают, что безотлагательно нужны дальнейшие инвестиции со стороны правительства США.
@sahluwal написал: “«Сегодняшнее землетрясение является наглядным напоминанием о том, что мы в Калифорнии, несмотря на усилия Белого дома, должны продолжать финансировать научные программы, которые могут помочь в системе раннего оповещения».
Есть шанс, что в ближайшие недели землетрясения повторятся и их количество увеличится, сказал в интервью Los Angeles Times, Джон Видале, директор Центра землетрясений в Южной Калифорнии.
Он сказал: “Если будет 5.3 под наши ногами, это будет разрушительным.
Сейчас мы оказались прямо на краю землетрясения, которое будет очень опасным. Это напоминание о том, что мы должны быть готовы“.Источник - .
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