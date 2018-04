Калифорния потрясена крупнейшим землетрясением за последние годы силой 5,3 балла, произошедшим близко от Тихоокеанского побережья, и отразившимся на Санта-Барбаре и Лос-Анджелесе. Означает ли это, что BIG ONE приближается? По данным сейсмологов, землетрясение ударило в 48 милях к юго-западу от Нормандских островов в 12:30 по местному времени (8:30 вечера по британскому времени). Геологическая служба Соединенных Штатов (USGS) обозначила эпицентр в 17 милях к юго-западу от острова Санта-Крус, самого большого из Нормандских островов. Санта-Барбара находилась в 40 милях от эпицентра, а Лос-Анджелес – 85 миль. Не было никаких сообщений о жертвах или крупном ущербе, но полицейский департамент Лос-Анджелеса поднят по тревоге и выпустил предупреждение, что это землетрясение является тревожным сигналом для людей, и что необходимо быть готовым. Департамент написал в твиттере: «Последствия землетрясения: в городе Лос-Анджелес не было сообщений о повреждениях или травмах. Наш регион так не сотрясался с 2014 года. Это должно послужить твердым сигналом действовать прямо сейчас, чтобы подготовиться к землетрясениям».

LAPD HQ

✔

@LAPDHQ

: There have been no reports of earthquake-related damage or injuries within the City of Los Angeles. Our region hasn't shook like that since 2014. This should serve as a steadfast reminder to act now, get those earthquake preparedness kits ready.



1:11 AM - Apr 6, 2018

350

164 people are talking about this

Является ли это сильное землетрясение Знаком приближения BIG ONE? Южная Калифорния находится на очень активной линии разлома. Штат Калифорния также расположен в Огненном Кольце, главной области в бассейне Тихого океана, которая вызывает более 90 процентов землетрясений в мире. В прошлом году Robert Graves, геофизик в USGS, сказал, что BIG ONE уже задерживается на 10 лет. После вчерашнего землетрясения, нервные жители обратились в социальные сети, чтобы выразить свои опасения, многие говорили, что опасаются за будущее. @___kelseyyyy написал: “Сегодня произошло землетрясение силой 5,3 баллов! Мне действительно нужно быстрее выбираться из Калифорнии“. Другие предупреждают, что безотлагательно нужны дальнейшие инвестиции со стороны правительства США. @sahluwal написал: “«Сегодняшнее землетрясение является наглядным напоминанием о том, что мы в Калифорнии, несмотря на усилия Белого дома, должны продолжать финансировать научные программы, которые могут помочь в системе раннего оповещения». Есть шанс, что в ближайшие недели землетрясения повторятся и их количество увеличится, сказал в интервью Los Angeles Times, Джон Видале, директор Центра землетрясений в Южной Калифорнии. Он сказал: “Если будет 5.3 под наши ногами, это будет разрушительным. Сейчас мы оказались прямо на краю землетрясения, которое будет очень опасным. Это напоминание о том, что мы должны быть готовы“. Источник - . Сводка.нет - Новости Украины и Мира



аналитика обозрение что это землетрясение землетрясения написал Теги: cюрпризы природы