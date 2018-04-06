Мои постоянные читатели знают, что я уделяю немало внимания сотрудничеству Индии и Российской Федерации в области ВПК. И больше только меня интересует то, насколько отдаляется Индия от РФ, ведь эта страна является одним из крупнейших импортеров российского вооружениям. И вот, очередная радостная весть “на тему” пришла из далека.

Как стало известно, МО Индии согласовало и подписало с израильской компанией Israel Aerospace Industries договор, суммой $70,5 млн, на поставку ЗУР «Барак-1». Данные ЗУР предназначены для ВМС Индии и будут установлены, в том числе и на авианосце «Викрамадитья» (бывший адмирал Горшков).

Таким образом, Индия продолжает отдавать предпочтение израильским зенитным ракетным комплексам корабельного базирования «Барак-1», заказывая их с 2000 года и оснастив оными уже более десятка военных кораблей. При этом российские ЗРК “Штиль-1” или М-22 “Ураган” индусов явно уже не удовлетворяют. Хотя, российские СМИ расписывают свои корабельные комплексы в самых ярких красках, а когда заходит речь о “Барак-1” то нещадно его критикуют.

Что тут ещё можно сказать? Мазаль тов!

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