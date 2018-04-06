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В миссии ОБСЕ заявили, что боевики угрожали им возле временно оккупированного Кременца
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06.04.2018 17:51
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С начала 2018 года свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ в районе
временно оккупированного Кременца Донецкой области ограничивали
около 20 раз, отметили в миссии. Боевики угрожали миссии ОБСЕ на
Донбассе Фото: EPA Наблюдатели готовились запустить беспилотник в 2
км от блокпоста террористов."Перед тем как они завершили
подготовку, синий автомобиль марки "Лада" (с табличками АА237 и
маркировкой "полиция" на русском языке), двигавшийся с
запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей. Из автомобиля
вышли трое мужчин: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме
полицейского типа; у каждого из них на плече был автомат (типа АК).
Они подошли к патрулю СММ. Мужчина в камуфляжной одежде на русском
языке представился "командиром спецподразделения". Он заявил,
что это "зона запрета полетов" и что им не сообщали о
применении миссией БПЛА", – говорится в сообщении.Наблюдатели
рассказали мужчинам о мандате миссии и своей деятельности. Позже к
ним подъехал еще один автомобиль с двумя вооруженными
мужчинами в камуфляжной одежде."Один из них, который управлял
автомобилем, был вооружен автоматом (типа АК). Двое мужчин вышли из
автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля
миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них на русском языке
сказал другому: "Готовься!" После этого последний передернул затвор
и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в
землю", – рассказали в СММ ОБСЕ.Затем мужчина, представившийся
"командиром", говорил по телефону, а старший патруля
объяснял обязанности и полномочия миссии."Все это время
мужчины из автомобиля марки «Лада» стояли рядом (всего пятеро
мужчин). Команда СММ собрала оборудование и покинула данный район в
13:03", – говорится в сообщении.СММ ОБСЕ отметила, что с
начала 2018 года свободу передвижения наблюдателей в районе
Кременца ограничивали около 20 раз.Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ
отрицает свою причастность к конфликту.СММ ОБСЕ является
невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией
во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об
обстановке в стране, а также участвует в переговорах между
сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля
2014 года. 22 марта мандат миссии продлили до 31 марта 2019
года.
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