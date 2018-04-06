С начала 2018 года свободу передвижения наблюдателей ОБСЕ в районе временно оккупированного Кременца Донецкой области ограничивали около 20 раз, отметили в миссии. Боевики угрожали миссии ОБСЕ на Донбассе Фото: EPA Наблюдатели готовились запустить беспилотник в 2 км от блокпоста террористов."Перед тем как они завершили подготовку, синий автомобиль марки "Лада" (с табличками АА237 и маркировкой "полиция" на русском языке), двигавшийся с запада на восток, развернулся в сторону наблюдателей. Из автомобиля вышли трое мужчин: один в камуфляжной одежде, а двое других в форме полицейского типа; у каждого из них на плече был автомат (типа АК). Они подошли к патрулю СММ. Мужчина в камуфляжной одежде на русском языке представился "командиром спецподразделения". Он заявил, что это "зона запрета полетов" и что им не сообщали о применении миссией БПЛА", – говорится в сообщении.Наблюдатели рассказали мужчинам о мандате миссии и своей деятельности. Позже к ним подъехал еще один автомобиль с двумя вооруженными мужчинами в камуфляжной одежде."Один из них, который управлял автомобилем, был вооружен автоматом (типа АК). Двое мужчин вышли из автомобиля и в агрессивной форме обратились к членам патруля миссии. Сотрудники СММ услышали, как один из них на русском языке сказал другому: "Готовься!" После этого последний передернул затвор и, держа палец на спусковом крючке, направил дуло автомата в землю", – рассказали в СММ ОБСЕ.Затем мужчина, представившийся "командиром", говорил по телефону, а старший патруля объяснял обязанности и полномочия миссии."Все это время мужчины из автомобиля марки «Лада» стояли рядом (всего пятеро мужчин). Команда СММ собрала оборудование и покинула данный район в 13:03", – говорится в сообщении.СММ ОБСЕ отметила, что с начала 2018 года свободу передвижения наблюдателей в районе Кременца ограничивали около 20 раз.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. РФ отрицает свою причастность к конфликту.СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года. 22 марта мандат миссии продлили до 31 марта 2019 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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