Сегодня, 6 апреля, на внеочередном заседании исполнительного комитета Ужгородского городского совета приняли решение о прекращении в городе отопительного периода. Об этом сообщили в пресс-службе Ужгородского городского совета.

"Члены исполкома поддержали проект решения о прекращении с сегодняшнего дня, 6 апреля, отопительного периода во всех сферах городского хозяйства в связи с тем, что среднесуточная температура воздуха выше +8°С. При необходимости отопительный период для учреждений образования, медицины и Ужгородского городского территориального центра социального обслуживания может быть продлен до 15 апреля 2018 года", - сообщают в Ужгородском горсовете.

В то же время, по прогнозам Закарпатского областного центра по гидрометеорологии, в Ужгороде ожидается теплая погода с температурой воздуха ночью 5-7°, днем ​​19-21°.

Напомним, в Киеве начали подготовку к завершению отопительного сезона. Завершить отключение домов от централизованного отопления планируется 6 апреля.

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