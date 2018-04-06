Фондовый рынок Украины перед продолжительными выходными еще немного подрос Украинский рынок акций завершил торги в пятницу ростом биржевых индексов: индикатор "Украинской биржи" (УБ) повысился на 1,27% - до 1732,5 пункта, индекс ПФТС – на 0,02%, до 362,44 пункта. Объем торгов на УБ составил 104,8 млн грн, в том числе акциями – 4,3 млн грн. Объем торгов на ПФТС составил 86,8 млн грн, в том числе акциями – 0,35 млн грн. Среди индексных акций УБ больше всех подорожали бумаги "Турбоатома" (+2,84%), "Центрэнерго" (+2,31%) и "Укрнафты" (+1,84%). Снизились в цене только акции "Донбассэнерго" (-0,28%). На ПФТС сделки прошли с акциями "Мотор Сичи" (+0,4%) и "Центрэнерго" (-0,26%). Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в пятницу снизился на 0,29% - до 497,33 пункта при объеме торгов 2,8 млн злотых (21,42 млн грн). В индексной корзине больше всех подешевели бумаги KSG Agro (-3,57%), "Кернела" (-0,79%) и "Милкиленда" (-0,74%). Положительная динамика между индексных акций отсутствовала. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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